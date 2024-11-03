الامارات | منتخب الجودو يعسكر في جورجيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجودو عن مشاركة 15 لاعباً ولاعبة في معسكر المنتخب الحالي في جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولتي باريس «غراند سلام 2025».

وقرّر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب فيكتور سكرتوف إقامة تدريبات مشتركة مع منتخبات الجودو العالمية في تبليسي، لرفع مستوى الكفاءة البدنية والفنية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإعداد الخارجي المتدرج في ديسمبر المقبل بروسيا.

وأكد رئيس اتحاد الجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد في اجتماعه الأخير خطة شاملة للمنتخب الأول، تمتد إلى أربع سنوات حتى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028»، لتحقيق الإنجازات في المحافل العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستعداد المطلوب للاستحقاقات المقبلة في المعسكرات الخارجية المقررة.