الامارات | عبدالله بن طوق: الوحدة لم يهدد النصر ولو بفرصة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالله بن طوق، رضاه عن الأداء الذي قدّمه «العميد» أمام الوحدة في قمة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الانضباط الدفاعي والشكل الجديد الذي ظهر عليه الفريق هو أفضل ما خرج به الجهازان الفني والإداري، واللاعبون، مشيراً إلى أن فريق الوحدة لم يصل إلى مرمى النصر طوال المباراة في أي هجمة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل خلال الفترة المقبلة.

وكان الوحدة قد تعادل مع النصر دون أهداف ليحافظ الفريقان على مركزيهما الثالث والخامس في جدول الترتيب، إذ يمتلك أصحاب السعادة 14 نقطة مقابل 13 نقطة للعميد، وذلك قبل التوقف الكبير للبطولة، بسبب المشاركات الخارجية للأندية والمنتخب الوطني.

وقال عبدالله بن طوق لـ«الإمارات اليوم»: «ما أسعدني في المباراة هو الانضباط الدفاعي، ولا أذكر أي هجمة أو فرصة خطرة لفريق الوحدة. كانت هناك روح جيدة وانضباط في الملعب، وهو أكثر الأشياء التي أسعدتنا، بالتأكيد كل مباراة لها ظروفها بعيداً عن الهزائم التي تعرّض لها النصر، لكن بشكل عام هناك شيء أسعدنا وهو الشكل والانضباط التكتيكي في الجانب الدفاعي».

وأضاف: «الفريق في مرحلة التطوير، وخسارة النقاط في مباراة الوحدة كانت على الفريقين بالتأكيد، والمستفيد هو الفرق المنافسة على الصدارة، فحارس فريق الوحدة كان أكثر من رائع بتصدّيه لأربع فرص حقيقية، لكن هذه هي كرة القدم، وسعداء بتطور مستوى الفريق، فالطموح لا يتوقف، ونبحث عن تجهيز فريق قادر على المنافسة».

وعن البطولة الخليجية وهدف الفريق من المشاركة فيها، قال: «الهدف واضح وهو الوصول إلى المباراة النهائية، والتحضير يتوقف على الحالة البدنية للفريق، واتفقنا مع الجهاز الفني على عملية التدوير بين اللاعبين، والمدرب هو القادر على تحديد ذلك، لتكون هناك مجموعة كبيرة منهم جاهزة للمنافسة في كل البطولات».

وأوضح: «نبحث عن استعادة شخصية النصر التي افتقدناها قليلاً في آخر فترة، والوجود مع الفرق المنافسة. هذه المنطقة تبني شخصية الفريق وتجعلنا دائماً في الواجهة، ونبحث عن التقدم دائماً في جدول الترتيب، الآن الفريق في المركز الخامس، ونبحث عن التقدم مركزاً أو اثنين وهو أمر وارد، وكنا قريبين من ذلك لو تمكّنا من الفوز على الوحدة، ولدينا مباراة مهمة أمام الشارقة ستكون بست نقاط، والفوز فيها بالتأكيد سيكون دفعة كبيرة للعميد».

ووجّه بن طوق رسالة إلى جمهور النصر، قال فيها: «نشكركم على حضوركم أمام الوحدة، نعلم حزنكم وقت الخسارة، ولكنكم تدركون أننا نسعى دائماً إلى استعادة اسم (العميد) في كل مباراة، وننتظر حضوركم في مباراة الشارقة».

• هدف «العميد» من البطولة الخليجية الوصول إلى المباراة النهائية.