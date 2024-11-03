الامارات | 256 لاعباً في انطلاقة «دبي بريميير بادل» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الافتتاحية من بطولة «دبي بريميير بادل»، التي تستمر حتى العاشر من نوفمبر الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة نُخبة من اللاعبين واللاعبات للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 1.8 مليون درهم.

ويشارك في النسخة الافتتاحية من البطولة 256 لاعباً من أبرز لاعبي ولاعبات «البادل» حول العالم، بمن فيهم أرتورو كويلو وأريانا سانشيز فالادا وخوان ليبرون، وغيرهم من النجوم.

كما سيُشارك «الثنائي التاريخي» اللاعبتان باولا خوسيماريا وأريانا سانشيز، بعد أن حققتا معاً في وقت سابق من هذا العام اللقب الـ33 في الجولة العالمية، ليصبح أنجح ثنائي ضمن منافسات السيدات في تاريخ رياضة البادل.

يُذكر أن «البادل» تشهد نمواً ملحوظاً في شعبيتها في العالم، مع وصول عدد ممارسيها إلى 25 مليون لاعب في 90 دولة.

وسجل اتحاد الإمارات للبادل عضوية 155 نادياً مع 620 ملعباً، بزيادة وصلت إلى 13% على العام السابق، مع أكثر من 1900 لاعب مسجل.