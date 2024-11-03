شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سموحة فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز تدريباته اليوم الأحد استعداداً لمواجهة سموحة ، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الفريق الأبيض يضع الفوز وحصد الثلاث نقاط نصب أعينه لإسعاد الجماهير.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين بضرورة غلق صفحة البنك الأهلي في الجولة الأولى التى فاز بها بثلاثية مقابل هدفين من أجل التركيز والاستعداد بشكل قوي لمواجهة الفريق السكندري، مشدداً عليهم بضرورة التعلم من الأخطاء من أجل عدم تكراراها في اللقاء.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلا على سموحة فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.