شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة تدخل الـVAR فى القرارات المؤثرة بلقاء الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن محمود بسيونى ظهر بلياقة بدنية طيبة، وتمتع بحضور فنى جيد خلال إدارته لمواجهة الأهلي وسيراميكا التي أجريت ضمن منافسات الجولة الأولى وانتهت بفوز الأحمر 5/2، تعرض الحكم لأكثر من اختبار فنى وإدارى، وجاءت أبرز الحالات خلال المباراة كالتالي:

في الدقيقة 19 من عمر المباراة مخالفة من مدافع الأهلي أكرم توفيق مع محمود زلاكا لاعب سيراميكا والحكم سمح باستمرار اللعب، لكن الـVAR تدخل بشكل جيد طبقا للبروتوكول واستدعاء الحكم إلى الشاشة، ليعود ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لسيراميكا، في الدقيقة 33 من عمر اللقاء أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي رامي ربيعة وفخري لاكا من سيراميكا إلا أن ربيعة ضرب لاكاى بالروسية، لكن الحكم اكتفى بالإنذار، وكان يستحق ربيعة البطاقة الحمراء طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 72 أحرز طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الخامس، لكن كان هناك شك في تسلل إلا أن الـVAR استدعى الحكم إلى شاشة المراجعة لوجود مخالفة على وسام أبو على، وعرض صورة واضحة، لكن الحكم عاد واحتسب المخالفة، رغم أن هناك مخالفة على وسام أبو على لاعب في مرحلة بناء الهجمة.

وفي الدقيقة 79 أحرز القندوسى هدفا في مرمى الأهلي والمساعد الأول أشار بتسلل القندوسى، لكن الـVAR بعد المراجعة أكد عدم وجود تسلل على القندوسى في مراجعة صحيحة من الـVAR.

المساعدان ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما تعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد.

ثنائى الـVAR" تعاون جيد ومثمر مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للبروتوكول.