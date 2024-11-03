شكرا لقرائتكم خبر عن 50 حكم فيديو فى ورشة عمل للتدريب على أجهزة الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم سيد مراد مسئول تقنية الفيديو VAR في لجنة الحكام الرئيسية اجتماعا مع جميع حكام تقنية الفيديو VAR في الدورى بأحد فنادق مدينة نصر، لشرح طريقة العمل خلال الفترة المقبلة تتخلله ورشة عمل نظرى وعملى على أحدث المستجدات في تقنية الفيديو.

وكشف السيد مراد مسئول تقنية الفيديو، أن الاجتماعات بحكام تقنية الفيديو VAR تبدأ في العاشرة والنصف صباح اليوم، بحضور 50 حكم فيديو، يتم عقد محاضرات تثقيفية نظريا وعمليا على مدار اليوم حتى الخامسة والنصف مساء.

وأضاف مراد أن المحاضرات ستشهد لأول مرة استخدام أحدث أجهزة السيموليتور الخاصة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم في تعاون يتم لأول مرة بين الاتحادين المصرى والأفريقى، حيث يتم استخدام أجهزة محاكاة مطابقة لسيارات الـVAR فى البطولات.

وحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، اختيار مدير ملف تقنية الفيديو VAR في لجنة الحكام الرئيسية خلال الموسم الجديد، بتعيين السيد مراد الحكم الدولى الأسبق والمراقب بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

يمتلك السيد مراد سيرة ذاتية قوية تتضمن تاريخ في التحكيم والقائمة الدولية بخلاف الدراسات والدورات من الاتحادين الأفريقى والدولى.