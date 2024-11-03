شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات "سلة" الأهلي تعود من تنزانيا اليوم بعد انتهاء بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعثة فريق كرة السلة للسيدات بالنادي الأهلى للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد خوض التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية.

وحرصت المهندسة مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة سيدات فى تنزانيا، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بعودة البعثة إلى القاهرة عقب مباراة نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية.

ومن المقرر أن تعود بعثة سيدات سلة الأهلي عقب خوض مباراة أمس، السبت، أمام أر إي جي الرواندي في نهائي تصفيات بطولة أفريقيا للأندية.

وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي كلا من دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.

يذكر أن فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي عقب الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات، حيث فاز في المباراة الأولي على نظيرة فيجانا التنزاني بنتيجة 145-52 وفي الجولة الثانية فاز على سيسترز البوروندي بنتيجة 134-35، وفي المباراة الأخيرة للمجموعات فاز على فريق جي كي إل الأوغندي بنتيجة 100-61 ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة عقب الفوز في جميع المباريات.

وفي ربع النهائي حقق سيدات السلة الأهلي الفوز على فيجانا التنزاني بنتيجة 100-47، وفي نصف النهائي فاز على فريق هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 104-63.