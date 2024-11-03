شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على صاحب أعلى تقييم فى الجولة الأولى للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يعد وسام أبو علي مهاجم الأهلي هو صاحب أعلى تقييم من موقع سوفاسكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية، خلال الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بعد تألقه رفقة فريقه وتسجيل هدفين وصناعة هدف ثالث.

وسجل وسام أبو علي الهدفين الثاني والثالث لفريقه في مرمى سيراميكا، بينما صنع الهدف الخامس الذي أحرزه طاهر محمد طاهر، بخلاف أنه حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا.

ونستعرض أبرز ما قدمه وسام أبو علي ضد سيراميكا:

هدفان

1 أسيست

الأكثر تسديدا على المرمى (3)

الأكثر صناعة للفرص (3)

%100 نجاح المراوغات (1/1)

رجل المباراة بتقييم سوفاسكور 9,3

وعبر وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا بنتيجة 5 / 2 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري.

وقال وسام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سعيد بتحقيق الفوز على سيراميكا، وصناعة الهدف كنت أرغب في لعبها إلى حسين، ولكن رأيت الزاوية أغلقت أمامه عليها ولعبتها إلى طاهر محمد وسعيد أنه سجل منها هدف".

وأضاف: "سعيد بتواجدي في الأهلي، وسعيد بحسين الشحات الذي سجل هدفين رائعين في المباراة، وبأنه استعاد التألق، وسعيد بأننا نساعد بعضنا البعض، ولا يهمنا تسجيل الأهداف ولكن استعادة أكثر من لاعب تألقه شيء طيب للغاية".

وتابع: "جميع اللاعبين إخوة، وكل اللاعبين يباركون لي على تألقي، وأفشة شارك وغير مسار المباراة، ونتمنى التوفيق وتحقيق كل البطولات مع الأهلي".

وعن احتفاله مع جمهور الأهلي وعلاقته القوية مع الجماهير الحمراء، قال: "إلى آخر فترة من السوبر المصري علمت ماذا يعني اللعب في الأهلي، والإحساس الذي شعرت به في السوبر المصري أني لا أرغب في غضب الجمهور وكذلك في مباراة العين، والاحتفال معه أفضل لحظة في الدنيا".