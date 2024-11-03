شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: الإسماعيلى قادر على التواجد مع أول 9 فرق تنافس على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:23 ص

قال أشرف خضر المدير الفني السابق للإسماعيلي، إن الفريق يستطيع الخروج من أزمته الحالية رغم إيقاف القيد.

وأضاف خضر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الدراويش قادرون على التواجد بين التسعة الكبار في الدوري بنظامه الاستثنائي.

وتابع: "الجميع كان في حالة سيئة بعد رحيل إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق".

واستطرد: "بداية الإسماعيلي في الدوري مبشرة جداً والأهم أن تبتعد الإصابات عن العناصر الموجودة".

وأردف: "التاريخ بيقول إن الإسماعيلي يستطيع تجاوز أزمته ويتواجد بين التسعة الكبار في الدوري بنظامه الاستثنائي".

واختتم المدير الفني السابق للإسماعيلي تصريحاته قائلا: "مجموعة اللاعبين الموجودين حالياً في الإسماعيلي تحتاج إلى التأقلم والانسجام".