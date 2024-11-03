شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: طلبنا محمد عاطف على سبيل الإعارة والزمالك رفض.. وهذا موقفنا من التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:17 ص

قال محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت، إنهم طلبوا الحصول على خدمات محمد عاطف لاعب الزمالك معاراً، ولكن مسئولي النادي الأبيض رفضوا ولم نتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أيمن، خلال تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز في انطلاقة الدوري واستطتعنا تكوين فريق قوي".

وتابع: " تعاقدنا مع 13 لاعبا ونحاول إعادة بتروجت لسابق عهده في الدوري الممتاز".

واختتم: "نحن راضون عن التعادل رغم إلغاء هدفين لنا أمام بيراميدز، وكنا نتمنى احتسابهما من قِبَل الحكم".