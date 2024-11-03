شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تحليل الحالات التحكيمية للأسبوع الأول بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الحكام الرئيسية اليوم الأحد اجتماعا مع كل الحكام الذين أداروا مباريات الأسبوع الأول للدورى لتحليل الأداء ومناقشة كافة الحالات التي شهدتها المباريات.

وأكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى فور الانتهاء من مباريات الأسبوع لتحليل الأداء ورصد كل الحالات بدقة للوقوف على الأخطاء وعلاجها.

وشهد الأسبوع الأول للدورى حالات تحكيمية كثيرة مثيرة للجدل، واعتراضات من الأندية على الأداء لبعض الحكام مع إعلان النادى الأهلى رسميا طلب الاستعانة بخبير تحكيمى أجنبى يتولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يمتلك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة.

وأكد الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الأمر نفسه تمت مناقشته فى الاجتماع الذي جرى مع الأندية فى 18 سبتمبر الماضي.

كما طالب النادي الأهلي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.