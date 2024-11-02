شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على سمنود 8 - 0 وديًا استعدادًا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ضيفه نادي سمنود بنتيجة 8 - 0 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي انبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف نادي بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.

بدأ بيراميدز الشوط الأول والذي انتهى بتقدم الفريق برباعية نظيفة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني، شارك أحمد ميهوب وأحمد ميهوب وعماد ميهوب ودودو الجباس.