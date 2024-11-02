شكرا لقرائتكم خبر عن العطار يعقد جلسة مع الكأس لإنهاء الترتيبات استعدادا لتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة تدريبات منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا.

وعقد العطار جلسة مع أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، من أجل انتهاء كافة الترتيبات قبل السفر إلى المغرب.

ودخل منتخب مصر، معسكرا مغلقا بالقاهرة، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر المقبل.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبد العزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأنهى وليد مهدي مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكذلك ترتيبات السفر.

من جانبه، تقدم وليد مهدي لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي علي دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.