شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مواجهة فريقى الاسماعيلى وغزل المحلة في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي الإسماعيلى، وإهدار العديد من الأهداف عن طريق الثنائى مروان حمدى وخالد النبريصى في غياب تام من قبل لاعبى غزل المحلة.

وقام لاعبو الفريقين بالوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلى.

وتعرض عبد الرحيم عمورى لاعب فريق غزل المحلة للطرد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وخاض فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد نصر ، محمد عمار ، محمد بيومى.

خط الوسط .. محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر فرج ، محمد عبد السميع.

الهجوم .. مروان حمدى ، خالد النبريصى.

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد حكيم ، يحيى زكريا ، عبد الرحيم عمورى.

خط الوسط .. محمد جابر ، محمد عصام ، مورى توريه ، حسام جريشة .

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى.

وأدار المباراة تحكيميا: محمد معروف حكم ساحة ويساعده سامي هلهل وخالد حسام طه ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.