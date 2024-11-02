شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات جمعت الأهلي وسيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، فى الثامنة مساء اليوم السبت، مشواره ببطولة الدوري المصري حينما يواج سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

ودائما ما تتسم مواجهات الأهلي وسيراميكا بالندية رغم تفوق الشياطين الحمر الكاسح.

وبدأت مواجهات الأهلي وسيراميكا في شهر يناير لعام 2021.

والتقى الفريقان في 10 مباريات بجميع المسابقات، انتصر الأهلي في 8 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين منذ 12 يوما، عندما فاز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

سجل الأهلى 22 هدفاً فى شباك سيراميكا بينما تلقت شباكه 5 أهداف، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى 2-1 فى نصف نهائى السوبر المصري.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال وتوج بلقب بطل آسيا، أفريقيا وأوروبا "نصف العالم".

مواجهات الأهلي وسيراميكا