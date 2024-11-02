شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا.. يوسف أيمن أساسيا لأول مرة ووسام يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيراميكا في المباراة التي تجمعهما بعد قليل باستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله.

ولعب الأهلي ضد سيراميكا قبل مواجهة اليوم، 8 مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 19 هدفاً وتلقت شباكه 4أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.