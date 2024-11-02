شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة سيراميكا فى افتتاحية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد السلام استعدادا لخوض مباراة سيراميكا اليوم السبت والتي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولعب الأهلي ضد سيراميكا قبل مواجهة اليوم، 8 مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 19 هدفاً وتلقت شباكه 4أهداف.



أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.