شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي وقندوسي وزلاكة وصادق يقودون هجوم سيراميكا أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ولعب الأهلي ضد سيراميكا قبل مواجهة اليوم، 8 مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 19 هدفاً وتلقت شباكه 4أهداف.



أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.