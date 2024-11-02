شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يبدأ المرحلة الثانية للتأهيل من إصابة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد حمدى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المرحلة الأولى من البرنامج الـتأهيلى الذى يخوضه الفترة الحالية، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

وخضع أحمد حمدى لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الزمالك محمد أسامة، ومركز تأهيل متخصص فى الإمارات، من أجل العودة فى أسرع وقت للمشاركة مع فريقه.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد حمدى مرحلة ثانية من التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق، حيث بدأ اللاعب التدريبات التأهيلية التى من شأنها اعادة القوة لعضلات القدم وتقوية الرباط الصليبي.

وخضع أحمد حمدى لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، يوم الخميس 13 يونيو بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويٌعد أحمد حمدى ثالث إصابة بالرباط الصليبى في الزمالك بعد محمود حمدى الونش و محمد عبد الشافى ، وخضع اللاعبان الى الجراحة في ألمانيا بناءا على قرار مجلس إدارة النادى.