شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عن زيه الجديد في الموسم الحالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فريق الاتحاد السكندري عن زيه الجديد الذي سيرتديه الفريق في الموسم الحالي، بعد أول ظهور له فى الدوري المصري أمس، الجمعة، بعد الفوز على فاركو بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية.

وأعلن الاتحاد عن زيه الأساسي والاحتياطي والذي سيرتديه الفريق السكندري في الموسم الحالي، بعدما ظهر في مباراة الأمس بزي مؤقت.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس الجمعة على استاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز النيجيري إيمانويل أبيه مهاجم فريق الاتحاد السكندرى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد الانفراد بحارس مرمى فريق فاركو وتسديدها بالشباك.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق الاتحاد السكندرى على الكرة وإهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينما ظهرت خطورة فريق فاركو في الدقائق الأخيرة من المباراة سعيا لاحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمود شبانة، ومحمود متولي وكريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو وعبدالغني محمد، ومروان داود وبنجامين بواتينج.

خط الهجوم: فان ديريك وإيمانويل.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. جيفرسون إنكادا ، أحمد جمال ، ياسين مرعى ، عزمى غومة.

خط الوسط .. محمود جهاد ، محمود عماد ، أحمد محمد فؤاد ، وليد مصطفى.

الهجوم .. أحمد شريف ، عمرو ناصر.

وأدار المباراة تحكيميا .. عبدالعزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وإسلام أبوالعطا مساعدين أول وثان ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.



بنطلون الاتحاد



بنطلون فريق الاتحاد



تيشرت الاتحاد الثاني



زي التدريب الثاني



زي التدريب



شورت الاتحاد البديل



شورت الاتحاد



قميص الاتحاد البديل



قميص الاتحاد