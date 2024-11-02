شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول 3-0 في دوري الطائرة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 02 نوفمبر 2024 06:30 م
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق إسكندرية للبترول بنتيجة 3-0، في أولى مبارياته ببطولة الدوري.
وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 25-8، ليواصل الأداء المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا ويحصد الشوط بنتيجة 25-10.
وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18، ليحقق الفريق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.
ومن المقرر أن يلتقي «رجال طائرة الأهلي» مع إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.
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