شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على بطل رواندا ويتأهل للبطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - ياسمين يحيىالسبت، 02 نوفمبر 2024 06:28 م
وتأهل الأهلى إلى البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال الشهر المقبل، وذلك بعدما حقق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى خاضها بالتصفيات.
وتضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من دينا عمرو- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.
وجاءت نتائج الأهلى فى التصفيات كالتالى ..
فيجانا التنزانى. 145-52 فى المباراة الاولى
سيسترز البورندي.134- 35 بالمباراة الثانية
كى جى الأوغندى في المباراة الثالثة بنتيجة. 100-61
ربع النهائي امام فيجانا التنزانى 130-47
نصف النهائي أمام هيئة المواني الكينى بنتيجة 104- 63.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز