شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على بطل رواندا ويتأهل للبطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

وتأهل الأهلى إلى البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال الشهر المقبل، وذلك بعدما حقق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى خاضها بالتصفيات.

وتضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من دينا عمرو- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.

وجاءت نتائج الأهلى فى التصفيات كالتالى ..

فيجانا التنزانى. 145-52 فى المباراة الاولى

سيسترز البورندي.134- 35 بالمباراة الثانية

كى جى الأوغندى في المباراة الثالثة بنتيجة. 100-61

ربع النهائي امام فيجانا التنزانى 130-47

نصف النهائي أمام هيئة المواني الكينى بنتيجة 104- 63.