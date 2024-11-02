شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

من جانبه طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الأول فى حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 124 مباراة، فاز فى 91 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 239 هدفا وتلقت شباكه 77، وخرج بشباك نظيفة فى 73 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادىء مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

أرقام كولر مع الأهلى