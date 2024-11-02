شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد حمدى وفترة علاجه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها للمشاركة فى التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

وكان محمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو تعرضا للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت بالأمس على ستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم السبت قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.