شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة زيزو بمزق من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك ، حجم الإصابة التى تعرض لها أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خلال مواجهة البنك الأهلى فى انطلاقة مسابقة الدورى أمس الجمعة.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، السبت، قبل مواجهة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.