شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلاني يدعم الإسماعيلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

حرص إياد العسقلاني، مدافع الإسماعيلي السابق والمحترف بالدوري الروسي، على مساندة زملائه السابقين في مواجهة غزل المحلة المقامة حاليا باستاد الإسماعيلية، في افتتاح النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

ويعاني مدافع الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر الأولمبي من قطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال احترافه بالدوري الروسي.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الإسماعيلى وغزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو الاسماعيلى وأهدار العديد من الأهداف المحققه عن طريق الثنائى مروان حمدى وخالد النبريصى في غياب تام من قبل لاعبى غزل المحلة.