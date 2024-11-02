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لاعب الزمالك يعلن إصابته بقطع في الغضروف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الظهير الأيسر لنادي الزمالك، محمد حمدي، إصابته بقطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وكتب لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام": "الحمد لله قطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي للركبة".

وكان قد تعرض محمد حمدي للإصابة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ألتي أقيمت أمس الجمعة، وتم تبديله ومشاركة كونراد ميشالاك بدلا منه في الدقيقة 46.

وفاز الزمالك على نظيره النبك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من الممتاز.

محمد حمدي لاعب الزمالك

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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