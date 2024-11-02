شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي وغزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاسماعيلى وغزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً باستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من لاعبي الإسماعيلى، وأهدار العديد من الأهداف المحققه عن طريق الثنائى مروان حمدى وخالد النبريصى في غياب تام من لاعبى غزل المحلة.

وقام لاعبو الفريقين وبالوقوف دقيقة حدادا قبل بداية اللقاء على روح إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق الاسماعيلى.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد نصر ، محمد عمار ، محمد بيومى.

خط الوسط .. محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر فرج ، محمد عبد السميع.

الهجوم .. مروان حمدى ، خالد النبريصى.

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد حكيم ، يحيى زكريا ، عبد الرحيم عمورى.

خط الوسط .. محمد جابر ، محمد عصام ، مورى توريه ، حسام جريشة .

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى.

ويدير المباراة تحكيميا .. محمد معروف حكم ساحة ويساعده سامي هلهل وخالد حسام طه ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.