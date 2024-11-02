شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأهلى فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز آخر 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع سيراميكا اليوم السبت فى ختام مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر إقامتها باستاد السلام فى الثامنة مساءً.

ويستهل الأهلي مشواره للدفاع عن لقب الدوري أمام سيراميكا، بعدما حقق اللقب في الموسم الماضي (2023-2024)، للمرة الـ44 فى تاريخه.

ويأتي نتائج مباريات الاهلى في افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز كالتالى:

_ موسم 2023 – 2024 .. الأهلي 4-0 المصرى البورسعيدى.

_ موسم 2022-2023 .. الأهلي 1-0 الإسماعيلي.

_ موسم 2021-2022 ..الأهلي 4-0 الإسماعيلي.

_ موسم 2020-2021 .. الأهلي 3-1 مصر المقاصة.

_ موسم 2019- 2020.. الأهلي 1-0 سموحة.