شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة إسناد منظومة التحكيم إلى خبير أجنبي والان مع تفاصيل الخبر

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يمتلك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة.

وأكد الأهلي ،في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الأمر نفسه الذي تم مناقشته فى الاجتماع الذي جرى مع الأندية فى 18 سبتمبر الماضي.

كما طالب النادي الأهلي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.