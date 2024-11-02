شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد حمدي لاعب الزمالك بقطع فى الغضروف وجزع بالرباط الخارجى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد حمدي لاعب الزمالك اليوم، السبت، إصابته بقطع في الغضروف وجذع فى الرباط الخارجى للركبة. وتعرض محمد حمدي للإصابة في الركبة أمس الجمعة خلال مباراة البنك الأهلي، واضطر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق لاستبداله حتى لا تتفاقم إصابته.

في سياق مختلف، حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم السبت قبل مواجهة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.