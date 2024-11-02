شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، لخوض مباراة سيراميكا باستاد السلام، في بداية رحلة المارد الأحمر للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز، ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الفريق فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 11.65 مليون يورو.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

الأهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية