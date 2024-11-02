شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى يقود هجوم غزل المحلة أمام الإسماعيلى فى الدروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الأساسى لخوض مواجهة الإسماعيلى بعد قليل باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم تشكيل كلا من:

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد حكيم ، يحيى زكريا ، عبد الرحيم عمورى.

خط الوسط .. محمد جابر ، محمد عصام ، مورى توريه ، حسام جريشة .

الهجوم .. محمد حمدى زكى ، عبده يحيى.

وتبلغ القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".