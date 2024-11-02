شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد برونزية بطولة العالم للجولف كروكيه والان مع تفاصيل الخبر

حقق خالد كامل، لاعب المنتخب المصري للكروكية ، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال بطولة العالم بنسختها الخامسة عشرة للجولف كروكيه التي أقيمت في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بعثة المنتخب المصري للجولف كروكية خاضت منافسات بطولة العالم للجولف كروكية على ملاعب شيزابيك بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية ببعثة تضم 12 لاعبا مصريا.

وضمت قائمة اللاعبين: ياسر السيد، محمد نصر، خالد كامل، محمد وليد، أحمد المهدي، أحمد نصر، محمد كارم، عمرو الأبياري، عمر فهمي، نجيب حسام، خالد ثروت، مصطفي عيسى.

وقدم الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالتهنئة إلى خالد كامل لاعب المنتخب المصري على انجازه المتحقق في منافسات بطولة العالم، مؤكد أن جميع اللاعبين المشاركين في المنافسات قدموا كل ما لديهم واستطاعوا تمثيل مصر بالشكل المشرف.

وكانت مصر نجحت في الحفاظ على ريادتها لقمة التصنيف الدولي للجولف كروكية للفرق بعدما تصدرت التصنيف الدولي الصادر بنهاية شهر يونيو بمتوسط 2583 نقطة.

وكشف التقرير الربع سنوي الذي يصدره الاتحاد الدولي للجولف كروكيه عن تواجد انجلترا في المركز الثاني برصيد 2494 نقطة ونيوزيلاندا في المركز الثالث برصيد 2463 نقطة وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع برصيد 2445 نقطة واستراليا في المركز الخامس برصيد 2442 بينما جاءت إسبانيا سادسا بمتوسط 2385 نقطة.

أما على مستوى اللاعبين فكان لمصر نصيب الأسد حيث تواجد 5 لاعبين من الفراعنة ضمن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للجولف كروكيه وأيضا 9 لاعبين ضمن أول عشرون مركزا.

واحتل بطل العالم فوق الخمسين أحمد المهدي المركز الثاني وياسر سيد المركز الثالث ومحمد نصر المركز السادس وأحمد نصر المركز السابع وهامي عريان المركز الثامن بينما جاء محمد طه بطل بطولة مصرالدولية في نسختها الأخيرة 2023 في المركز الـ 11 واحتل أحمد هشام المركز الـ 15 ومحمد كارم في المركز الـ 16 ومصطفى نزار في المركز الـ 18.