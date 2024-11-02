شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعجل تشرشل الهندى لإرسال بطاقة "أوجانا" قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

استعجل مسئولو طلائع الجيش نظراءهم فى نادي تشرشل براذرز الهندى لإرسال البطاقة الدولية للوافد الجديد أوجوتشوكو لويس أوجانا مهاجم الفريق، تمهيدًا لمشاركته فى مباراة غزل المحلة بالجولة الثانية للدوري، بعدما غاب عن الظهور مع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الاولى بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية.

وانتظم أوجانا فى تدريبات الطلائع بعد التعاقد معه لمدة موسم قادمًا من نادي تشرشل براذرز الهندى فى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى، حيث نجح مسئولو الطلائع فى حجز مكان للاعب على السيستم تمهيداً لوصول بطاقته الدولية.

ويراقب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المحلاوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة بحثاً عن تحقيق أول انتصار للطلائع.

ويستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ويفتقد فريق طلائع الجيش ، بقيادة عبد الحميد بسيونى ، جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.