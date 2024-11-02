شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم الإسماعيلى أمام غزل المحلة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الاسماعيلى ، التشكيل الأساسى لخوض مواجهة غزل المحلة التى تقام بعد قليل باستاد الإسماعيلية، فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد نصر ، محمد عمار ، محمد بيومى.

خط الوسط .. محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر فرج ، محمد عبد السميع.

الهجوم .. مروان حمدى ، خالد النبريصى.

ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".

وتبلغ القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.