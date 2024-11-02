شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، 3 لاعبين فى الدوري تحت أنظار حسام حسن.. أبرزهم إمام عاشور، الإيقاف يُبعد تريزيجيه ومروان عطية عن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردى .

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إعلان قائمة المنتخب للمعسكر المقبل 8 نوفمبر، ويسعى التوأم لمنح اللاعبين الدولين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم فى أول جولتين بالدوري، وهذا سر تأجيل إعلان القائمة للثامن من نوفمبر.

الزمالك لـ"الخليج 365": لم يصلنا أى مستند بخصوص قضية باتشيكو

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن النادي لم يصله أى مستند أو إخطار يخص ملف تطورات قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، خاصة أن المهلة التى حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم فى القضية انتهت الخميس الماضي.

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل مواجهة سموحة فى الدورى

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم السبت قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

الإيقاف يُبعد تريزيجيه ومروان عطية عن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة لاعبه عمر كمال عبد الواحد لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة سيراميكا القادمة بالدوري.

أكد مصدر في الأهلي أن النادى لم يتلق عروضاً رسمية من أي دوريات خارجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.