شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على عرض الدوري الفرنسي لضم أحمد نبيل كوكا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من الدوري الفرنسي لضم أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء في انتقالات يناير أو مع نهاية الموسم الجاري.

ويُقدم كوكا عروضا قوية الفترة الأخيرة مع الأهلي ليواصل العروض الجيدة التي يقدمها مع المارد الأحمر أو التي سبق وقدمها مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.

وارتبط اسم كوكا بالكثير من العروض خلال الفترة الماضية، وترددت أنباء حول تلقيه عرضاً من الدوري الفرنسي، لكن مصدرا في الأهلي قال إن هذه الأنباء غير حقيقية، فالنادي لم تصله عروض رسمية لضم كوكا فى يناير أو مع نهاية الموسم.

وكان الأهلي قد رفض عرضاً قبل شهر وقبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة لضم كوكا من نادي ريو آفي البرتغالي، بسبب ضعف المقابل المالي، حيث عرض النادي البرتغالي مليون و200 ألف دولار لشراء اللاعب نهائياً، وهو ما رفضه الأهلي.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.