شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتفوق على الإسماعيلى فى صراع القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلي، فى أولى مباريات الدوري المصري بنظامه الجديد، نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، في ضربة البداية للدراويش وزعيم الفلاحين، بحثا عن انطلاقة مميزة في البطولة.

وتبلغ القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".