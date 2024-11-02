شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى أول مشوار الأحمر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، مساء اليوم السبت، أولى مواجهاته فى مشواره فى بطولة الدوري المصري للموسم الجديد، حينما يلتقى مع سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

ج..يقام لقاء الأهلى وسيراميكا فى الثامنة مساء اليوم.

ج..مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكراراً لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا، وفاز الأهلى 2-1.

ج..يغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول للإصابة.

ج..يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، يوسف أيمن، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

ج..ومن المقرر أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبدالله مجدى وعبدالرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.