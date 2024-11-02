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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أيمن الرمادى أمام الأهلي قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - عمر أنورالسبت، 02 نوفمبر 2024 03:00 م
مباراه الأهلى و سيراميكا تقام فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري. ويسعى أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا، لتعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلى في نصف نهائي السوبر المصري، على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة والذى نال إشادة واستحسان جميع المتابعين والمحللين.
وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.
وجاءت أرقام أيمن الرمادى أمام الأهلى كالتالى:
5 مباريات
5 هزائم
سجل 3 أهداف
استقبل 12 هدفا
وجاءت نتائج المباريات كالتالى:
الأهلى 3/ 0 أسوان
الأهلى 2/ 1 سيراميكا
الأهلى 1/ 0 سيراميكا
الأهلى 4 / 1 سيراميكا
الأهلى 2 /1 سيراميكا
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