شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أيمن الرمادى أمام الأهلي قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراه الأهلى و سيراميكا تقام فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري. ويسعى أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا، لتعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلى في نصف نهائي السوبر المصري، على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة والذى نال إشادة واستحسان جميع المتابعين والمحللين.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

وفشل أيمن الرمادى فى تحقيق النتائج الإيجابية فى مواجهات الأهلى للمباراة الخامسة على التوالى، حيث واجه الأهلى فى 5 مناسبات انتهت جميعا بالهزيمة.