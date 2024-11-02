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مسار لمصراوي: "يجب وضع لوائح تمنع الأندية من الانسحاب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علقت مريم هشام المدير الرياضي لفريق سيدات مسار، على قرار اتحاد الكرة المصري بمعاقبة نادي دلفي، لانسحابه من ، بحرمانه من المشاركة لمدة موسم وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه.

وواجه فريق مسار أزمة في أول 4 جولات من الدوري المصري للسيدات، بانسحاب اتحاد بسيون من الشوط الثاني بعد تلقيه 7 أهداف، وعدم ذهاب فريقي الاتحاد و دلفي إلى ملعب المباراة.

وقال مريم هشام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الاتحاد عاقب نادي دلفي لأنه انسحب من الدوري، لكنهم لم يعاقبوا الأندية التي تنسحب من الشوط الثاني أو لم تذهب إلى المباراة".

وأضاف: "وعقوبة دلفي طبيعية هذا فريق انحسب وتطبق عليه اللائحة، ويجب أن يكون هناك تكافؤ فرص ويضعوا لوائح تمنع الانسحاب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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