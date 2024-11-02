شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لسيدات سلة الأهلى قبل مواجهة نهائي تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ألقى طارق خيرى، المدير الفنى لفريق سيدات سلة الأهلى ، محاضرة فنية للاعبات الفريق قبل مواجهة نظيره آر إى جى الرواندى فى نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا التى تقام بالسنغال الشهر المقبل.

وتضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من دينا عمرو- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.

ونجح الأهلى فى الصعود لنهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها خلال المنافسات امام كلا من فيجانا التنزانى وسيسترز البورندى و جى كى الأوغندى، وهيئة الموانى الكينى

وجاءت نتائج الأهلى فى التصفيات حتى الان كالتالى ..

الفوز علي فيجانا التنزانى 145-52 فى المباراة الأولى

الفوز علي سيسترز البورندي 134- 35 بالمباراة الثانية

الفوز علي كى جى الأوغندى في المباراة الثالثة بنتيجة 100-61

الفوز فى ربع النهائي أمام فيجانا التنزانى 130-47

الفوز فى نصف النهائي أمام هيئة المواني الكينى بنتيجة 104- 63