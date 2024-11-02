شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على أنباء تفكير رضا سليم فى الرحيل خلال الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الأهلي حقيقة تفكير المغربي رضا سليم لاعب الفريق فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدعوى عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر غير صحيح واللاعب لم يطلب الرحيل.

وقال المصدر، "رضا سليم حزين لعدم المشاركة بشكل مُنتظم، وهذا طبيعي في كرة القدم، بل لو لم يكن حزيناً لعدم المشاركة لما استحق التواجد في نادٍ كبير كالأهلي، مُشيراً إلى أن حزن اللاعب لعدم المشاركة لم يتجاوز الخطوط الحمراء ولم يتسبب فى أى مشكلة داخل غرفة الملابس".

وأضاف المصدر، "رضا سليم حزن لعدم المشاركة في مباراة العين الإماراتي لكنه حافظ على هدوئه ولم يتسبب فى تعكير صفو احتفالات المارد الأحمر بالفوز على بطل الإمارات بكأس إنتر كونتننتال التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليحصد لقب بطل القارات الثلاثة ، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

وشدد المصدر على أن رضا سليم متواجد في قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وهذا أكبر دليل على أن علاقة اللاعب بالجهاز الفني جيدة ولا يوجد بها أي تجاوز.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.