شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم مصير دونجا وشلبي من مباراة الزمالك وسموحة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يحسم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات المقبلة، مصير مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق من مباراة سموحة المقر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب ثنائي الزمالك عن مباراة البنك الأهلي أمس الجمعة في الجولة الأولى بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، ليقرر جوميز خضوعهما لبرنامج تدريبي خاص حتى يستعيدا كامل ليقاقتهما الفنية والبدنية.

وبات الثنائى قريباً من اللحاق من بمباراة سموحة المقبلة طبقاً للبرنامج التدريبي المخصص لهم من قبل الجهاز الفني، خاصة أن المباراة الجمعة المقبل ويمتلك الثنائي وقتا كافيا لاستعادة كامل لياقتهمما وجاهزيتهما الفنية.

فى سياق مختلف، حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم السبت قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.