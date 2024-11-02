شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمد إبراهيم مع الإسماعيلى قبل بداية الولاية الثانية أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل حمد إبراهيم ، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلي ، ولايته الثانية مع الدراويش حينما يقود الفريق فى مباراة اليوم أمام غزل المحلة فى الدوري، بعدما قاد الفريق الأصفر فى الولاية الأولى خلال شهر مايو 2022.

وقاد حمد إبراهيم نادي الإسماعيلي في الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدوري الممتاز، استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.

ويستضيف فريق الإسماعيلي ، فى أولى مباريات الدوري المصري بنظامه الجديد، نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، في ضربة البداية للدراويش وزعيم الفلاحين، بحثا عن انطلاقة مميزة في البطولة.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".