شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مباراه الأهلى وسيراميكا تقام فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري. وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة لمحمود بسيوني، ويعاونه سمير جمال وخالد السيد، والسيد منير حكما رابعا، ويقود تقنية الفار خالد جمال الغندور وأحمد حسام طه.

وأدار محمود بسيونى 4 مباريات للنادى الاهلى فاز بها جميعاً، الأولى كانت أمام إنبى في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، والثانية كانت أمام الجونة فى لقاء الجولة الـ 21 وانتصر وقتها المارد الأحمر بنتيجة 3-0، والثالثة كانت أمام طلائع الجيش وفاز الاهلى برباعية مقابل دون رد في الأسبوع الثالث عشر لدوري الموسم الماضى ، والرابعة كانت أمام المقاولون العرب وفاز الاهلى 4-0 فى الاسبوع 23 لدوري الموسم الماضى.

وفي المقابل، يسعى أيمن الرمادي، المدير الفني لسيراميكا، لتعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلى في نصف نهائي السوبر المصري، على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة والذى نال إشادة واستحسان جميع المتابعين والمحللين.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

ومن المقرر أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبدالله مجدى وعبدالرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.