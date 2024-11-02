شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الملاكمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يغلق اليوم، السبت، باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لإتحاد الملاكمة تمهيدا لإجراء الجمعية العمومية يوم 30 نوفمبر الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

وتشهد عمومية اتحاد الملاكمة تواجد 25 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة ، حيث تم فتح باب الترشح يوم 27 أكتوبر الماضى بدلا من 24 .

كما أشار عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى إلى أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال الانتخابات المقبلة لإستكمال خطة تطوير اللعبة فى المرحلة القادمة .

فيما تشهد العمومية عرض خطة نشاط الموسم الجديد و مناقشة الميزانية قبل تسليم الاتحاد لمجلس ادارة جديد .