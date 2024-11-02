شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الملاكمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 02 نوفمبر 2024 02:00 م
يغلق اليوم، السبت، باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لإتحاد الملاكمة تمهيدا لإجراء الجمعية العمومية يوم 30 نوفمبر الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وتشهد عمومية اتحاد الملاكمة تواجد 25 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة ، حيث تم فتح باب الترشح يوم 27 أكتوبر الماضى بدلا من 24 .
كما أشار عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى إلى أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال الانتخابات المقبلة لإستكمال خطة تطوير اللعبة فى المرحلة القادمة .
فيما تشهد العمومية عرض خطة نشاط الموسم الجديد و مناقشة الميزانية قبل تسليم الاتحاد لمجلس ادارة جديد .
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