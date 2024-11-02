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غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الملاكمة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 02 نوفمبر 2024 02:00 م

يغلق اليوم، السبت، باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لإتحاد الملاكمة تمهيدا لإجراء الجمعية العمومية يوم 30 نوفمبر الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

وتشهد عمومية اتحاد الملاكمة تواجد 25 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة ، حيث تم فتح باب الترشح يوم 27 أكتوبر الماضى بدلا من 24 .

كما أشار عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى إلى أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال الانتخابات المقبلة لإستكمال خطة تطوير اللعبة فى المرحلة القادمة .

فيما تشهد العمومية عرض خطة نشاط الموسم الجديد و مناقشة الميزانية قبل تسليم الاتحاد لمجلس ادارة جديد .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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