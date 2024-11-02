شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي فى التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة والنصف مساء اليوم يلتقى فريق سيدات سلة الأهلي مع نظيره أر إى جى الرواندى فى نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، ونجح الأهلى فى الصعود لنهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها خلال المنافسات أمام كلا من فيجانا التنزانى وسيسترز البورندى وجى كى الأوغندى، وهيئة الموانى الكينى.

وجاءت نتائج الأهلى فى التصفيات حتى الآن كالتالى ..

الفوز علي فيجانا التنزانى 145-52 فى المباراة الأولى

الفوز علي سيسترز البورندي 134- 35 بالمباراة الثانية

الفوز علي كى جى الأوغندى في المباراة الثالثة بنتيجة 100-61

الفوز فى ربع النهائي أمام فيجانا التنزانى 130-47

الفوز فى نصف النهائي أمام هيئة المواني الكينى بنتيجة 104- 63

وتضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من دينا عمرو- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.