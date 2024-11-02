شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن الأهلي أمام سيراميكا فى مباراة الليلة.. أبرزهم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ويفتقد فريق الأهلى خدمات 9 لاعبين فى مباراته أمام سيراميكا ، وهم الرباعي أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمود كهربا ومحمد هاني للإصابة.

فيما يغيب الثلاثي عمر الساعي وكريم الدبيس ومصطفى أبو الخير لأسباب فنية، فضلًا عن علي معلول وكريم فؤاد لعدم القيد.