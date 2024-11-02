شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن الأهلي أمام سيراميكا فى مباراة الليلة.. أبرزهم كهربا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالسبت، 02 نوفمبر 2024 12:00 م
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.
ويفتقد فريق الأهلى خدمات 9 لاعبين فى مباراته أمام سيراميكا ، وهم الرباعي أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمود كهربا ومحمد هاني للإصابة.
فيما يغيب الثلاثي عمر الساعي وكريم الدبيس ومصطفى أبو الخير لأسباب فنية، فضلًا عن علي معلول وكريم فؤاد لعدم القيد.
مواجهة الأهلي، حامل اللقب، مع سيراميكا تمثل تكرارا لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.
وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز